تكريم متقاعدي وزارة الداخلية بمحافظة البلقاء

الوكيل الإخباري - كرم محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، مندوبا عن وزير الداخلية مازن الفراية، الحكام الإداريين وموظفي وموظفات وزارة الداخلية المتقاعدين في المحافظة.

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وقال أبو قاعود إن التكريم جاء بناء على تعليمات وزير الداخلية بتكريم الموظف المتقاعد تقديرا لجهوده التي بذلها في خدمة الوطن والمواطن عبر سنوات خدمته.



وأشار إلى أن التقاعد هو بداية لحياة جديدة يستطيع من خلالها الإنسان أن يستمر بالعطاء في جميع المجالات والأماكن.



وأضاف، أن المتقاعدين ثروة حقيقية وبيت خبرة وكفاءات للوطن وخدمة الوطن ليس لها تقاعد والعطاء غير مرتبط بسن ولا بزمن.



من جهتهم ثمن متقاعدو وزارة الداخلية هذه اللفتة التي تعبر عن تقدير الوزارة لمجهوداتهم التي بذلوها طوال خدمتهم، مؤكدين وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني واستعدادهم تقديم ما يطلب منهم في أي وقت.



وحضر حفل التكريم الحكام الإداريين ونواب محافظة البلقاء ورئيس بلدية السلط الكبرى، وأعضاء مجلس المحافظة ومديرو الأجهزة الأمنية.