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الأربعاء، 21-06-2023 01:17 م

اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في لبنان

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الوكيل الإخباري - اختتمت، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية.

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وبحسب بيان صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية، ثمن مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان، استضافة لبنان الشقيق لهذه الاجتماعات وحرص الدول والهيئات المانحة على دعم الوكالة وميزانيتها للاستمرار في عملها استناداً لقرار إنشائها رقم (302) لعام 1949، وتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين بأفضل المعايير التي تحفظ كرامة الإنسان اللاجئ لحين إيجاد الحل العادل لقضيتهم استناداً لقرار هيئة الأمم المتحدة رقم (194).


وقال خرفان، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام العادل، حيث يؤكد جلالته في جميع المحافل الدولية، ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.


وأوضح ضرورة إعداد موازنات الوكالة على أساس احتياجات اللاجئين ومتطلبات البرامج الأساسية وبطريقة مستدامة وقابلة للتنبؤ، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات هامة كالارتفاع في أعداد منتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين بفعل الزيادة الطبيعية الديموغرافية، والأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية العالمية والإقليمية.


وأعرب خرفان عن تقديره لجهود الوكالة في إعدادها للاستراتيجية المتوسطة الأجل للأعوام 2023-2028، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطة بنجاح يتطلب استراتيجية نشطة في تعبئة الموارد، وأن ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2017 وزيادة المساهمات المقررة للدول الأعضاء في موازنة الأمم المتحدة من أنجح السبل للوصول لذلك.


ودعا الوكالة الى ضرورة تحسين ظروف عمل موظفيها، وأغلبهم من اللاجئين أنفسهم، والذي سينعكس بدوره على جودة الخدمات التي تقدمها الوكالة لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، مبينا أن أي تحديث لسياسات الوكالة المتعلقة بموظفيها يجب أن يبدأ بتقييم الوضع الحالي والاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة.

 




 

 


 

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