تكريم وكيل درك سلّم مبلغاً مالياً وجده في الزرقاء

الوكيل الاخباري -

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كرم مدير شرطة الزرقاء العقيد أيمن العلاونة اليوم الأربعاء، الوكيل ليث أحمد الصالح، أحد مرتبات قوات الدرك، تقديراً لأمانته إثر تسليمه مبلغاً مالياً قدره 1400 دينار وجده في إحدى مناطق الزرقاء، وسلمه إلى مركز أمن الحسين.وبين العقيد العلاونة، ان مركز أمن الحسين قام بإجراء اللازم للوصول الى صاحب المبلغ المالي الذي عثر عليه الوكيل الصالح، حيث تم استدعاؤه الى المركز ليبلغ بأمر العثور على نقوده، حيث عبر صاحب المبلغ المالي عن سعادته وتقديره لرجل الدرك الصالح لا سيما وأنه فقد الأمل باستعادة ماله المفقود.