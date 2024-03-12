تكية أم علي تطلق حملتها لشهر رمضان تحت شعار "زكاتك بتوصل الأردن وغزة"

الوكيل الاخباري - تزامناً مع حلول شهر رمضان الفضيل، وتجسيداً لمعاني التكافل والتآخي بين الأردن وفلسطين، أطلقت تكية أم علي حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار "زكاتك بتوصل الأردن وغزة"، بهدف جذب التبرّعات نحو برنامج الزكاة والذي يتم تصريفه لطرود غذائية تصل أسر تكية أم علي المعتمدة في مختلف محافظات المملكة و الأسر المتضررة في قطاع غزة وذلك بموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام الأردنية.

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وتهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية استمرارية الدعم والمساندة لأهلنا في غزة في ظل الظروف الراهنة وذلك من خلال استقبال زكاة الأموال وتصريفها على هيئة طرود غذائية لإرسالها لأهلنا في غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية.



كما تقوم تكية أم علي بتقديم الدعم الغذائي المستدام للأسر المعتمدة لديها وعددها 22,000 أسرة في جميع محافظات المملكة، وهو ليس فقط في شهر رمضان المبارك بحيث يصل هذه الأسر طرود غذائية شهرية تتضمن 20 مادة غذائية تكفي لإعداد وجبتي السحور والإفطار في شهر رمضان ولإعداد ثلاث وجبات يومياً في باقي أشهر السنة.



ومن الجدير بالذكر بأن تكية أم علي ستعقد موائد الرّحمن خلال شهر رمضان في مقرها الرئيسي في عمان، حيث ستوفر للصائمين ما يقارب 4000 وجبة إفطار يومياً، كما ستقوم تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات إفطار على الأسر المحتاجة ضمن الإفطارات الخارجية التي ستقيمها بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لتكية أم علي، وتحتوي وجبة الإفطار على مصدر لحوم، وأرز، وصوص، وخبز، وحبة فواكة، وقطعة حلويات.



وستتضمن الحملة كذلك توزيع الطرود الغذائية الشهرية على الأسر المعتمدة لدى تكية أم علي، وتوزيع زكاة الفطر في أواخر أيام الشهر الفضيل لتساهم الحملة في شهر رمضان من تخفيف معاناة الأسر المحتاجة في كافة المحافظات.



وقال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر عن الحملة: "تعكس حملة رمضان لهذا العام روح التكافل بين أبناء المجتمع الأردني والتآخي بين الأردن وفلسطين مثنياً على جهود المتبرعين الخيرين الأردنيين واستمراريتهم في دعم برامج تكية أم علي التي يتم من خلالها توفير طرود غذائية لإطعام الأسر المحتاجة في الأردن وغزة، وتستقبل تكية أم علي وطوال العام الزكاة وفقاً للأحكام والضوابط الشريعة الإسلامية وبموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية وتخضع لمعايير حوكمة صارمة تضمن شفافيتها في كل خطوة، كما تستقبل تكية أم علي في شهر رمضان المبارك وخلال العام جميع أوجه التبرع الأخرى مثل الصدقات ووجبات إفطار صائم وكفالات الأسر والطرود العذائية والذبائح التي تقوم بدورها بدعم برنامج الدعم الغذائي المستدام للأسر الأشد فقراً"



وتوفر تكية أم علي وسائل مختلفة للتبرع وأداء الزكاة، حيث يمكنهم التبرع عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع من خلال الموقع الإلكتروني www.tua.jo، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA أو عن طريق زيارة مواقع تكية أم علي المنتشرة في المراكز التجارية.



كما تتيح تكية أم علي للمتبرعين أداء الزكاة والتبرع من خلال خدمة كليك، حيث قامت بإنشاء حسابين وهما TUAZAKATJO لأداء الزكاة للأسر المحتاجة في الأردن، و TUAZAKATGA لأداء الزكاة لأهلنا في قطاع غزة.



وتقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في كافة ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.

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