الملك يتلقى اتصالين من الرئيس التركي والرئيس القبرصي لبحث سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، السبت، سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة.

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وأكّد جلالته، خلال الاتصالين، أن الوضع الراهن يتطلب جهدا جماعيا لخفض التصعيد، محذرا من مخاطر استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران.



وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.