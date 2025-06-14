الملك يتلقى اتصالين من الرئيس التركي والرئيس القبرصي لبحث سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة

وأكّد جلالته، خلال الاتصالين، أن الوضع الراهن يتطلب جهدا جماعيا لخفض التصعيد، محذرا من مخاطر استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.
وجرى التأكيد على أهمية إدامة التنسيق بين الأردن والبلدين بما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
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