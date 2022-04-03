تكية أم علي تطلق حملتها لشهر رمضان

الوكيل الإخباري - تزامناً مع حلول الشهر الفضيل، الذي يدعو لعمل الخير ومدّ يد العون للمحتاجين، و بهدف جذب التبرّعات نحو برنامج الزكاة ،أطلقت تكية أم علي حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار “زكاتك بتوصل كل الأردن”،حيث يتم تصريف أموال الزكاة لدعم برنامج الطرود الغذائية الشهرية لدى تكية أم علي وذلك بموجب فتوى شرعية من دائرة الإفتاء العام الأردنية. اضافة اعلان



وتهدف الحملة لهذا العام إلى تسليط الضوء على إيصال الدعم الغذائي للأسر المحتاجة والمعتمدة لدى تكية أم علي في جميع محافظات المملكة، موضحة آلية الوصول إلى الأسر المحتاجة في جميع محافظات المملكة، ليصل هذه الأسر طرود غذائية تحتوي على 19 مادة غذائية تكفي لإعداد وجبتي السحور والإفطار في شهر رمضان ولإعداد ثلاث وجبات يومياً في باقي أشهر السنة، و يستفيد حالياً من برنامج الطرود الغذائية الشهرية من تكية أم علي 20,000 أسرة تعد من أكثر الأسر احتياجاً في المملكة حيث أن معظمها أسر غير قابلة للتشغيل والتأهيل وتبلع نسبة الأطفال منها %60.

وبعد غياب عامين، وإعلان الحكومة الأردنية عودة موائد الرّحمن ، ستعقد تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام موائد الرّحمن في مقرها الرئيسي في عمان، وسيتم استقبال أكثر من 1,500 صائم يومياً خلال أيام الشهر الفضيل، حيث اعتادت تكية أم علي أن تستقبل خلال شهر رمضان الصائمين يومياً ضمن برنامج موائد الرّحمن لتوفر لهم وجبة إفطار تحتوي على مصدر لحوم، وأرز، وصوص، وخبز، وحبة فواكة، وقطعة حلويات، كما ستقوم تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع ما يقارب 53,000 وجبة إفطار على الأسر المحتاجة ضمن موائد الرحمن التي ستقيمها بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لتكية أم علي ومباشرة إلى منازل الأسر المستفيدة في عدد من محافظات المملكة.

كما ستشمل الحملة الرمضانية لهذا العام، توزيع الطرود الغذائية الشهرية على الأسر المعتمدة لدى تكية أم علي، وتوزيع زكاة الفطر في أواخر أيام الشهر الفضيل لتساهم الحملة في شهر رمضان من تخفيف معاناة الأسر المحتاجة في كافة المحافظات.









وشكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر متبرعي تكية أم علي والتزامهم بأداء الزكاة والصدقات وغيرها من أوجه التبرع بهدف دعم الأسر المنتفعة من برنامج الدعم الغذائي المستدام والموجًه للأسر الأشد فقراً في المملكة في شهر رمضان وطوال العام قائلاً: "نشكر جميع المتبرّعين الذين يقدّمون الدعم لبرامج تكية أم علي للدعم الغذائي طوال العام وخلال الشهر الفضيل وما هذا إلا دليل على ثقة المتبرعين المطلقة بتكية أم علي، حيث اعتادت تكية أم علي أن تشهد سنوياً اندفاعاً نحو عمل الخير من أداء للزكاة والصدقات خلال الشهر الفضيل، وهذا يدلّ على رغبة الجميع بمدّ يدّ العون للمحتاجين من إخوانهم وأخواتهم الأردنيين."

وتعليقاً على عودة موائد الرّحمن أضاف قائلاً "سعيدون بعودة برنامج موائد الرّحمن لهذا العام بعد انقطاعها بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين حيث أن هذه الموائد من روح الشهر الفضيل والعديد من المحتاجين ينتظرون إقامتها كل عام وهذه الموائد لها دور كبير في إدخال الفرحة والسرور على الصائمين في شهر رمضان المبارك".

وتستقبل تكية أم علي في شهر رمضان المبارك وخلال العام جميع أوجه التبرع مثل الزكاة والصدقات والوجبات وكفالات الأسر والطرود العذائية والذبائح التي تقوم بدورها بدعم برنامج الدعم الغذائي المستدام للأسر الأشد فقراً.

ويمكن التبرع عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني www.tua.jo، او من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA أو زيارة مواقع تكية أم علي المنتشرة في المراكز التجارية.







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