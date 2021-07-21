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الأربعاء، 21-07-2021 02:38 م

تلقي لقاح كورونا دون موعد مسبق بعد العيد

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الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة ، العمل على إعطاء المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، دون موعد مسبق ودون تسجيل على المنصة الخاصة بذلك ، والتي أطلقتها الحكومة منذ بدء الجائحة .

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جاء ذلك ، على ضوء تصريحات وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الذي أشار في وقت سابق أن هنالك إجراءات جديدة ستتم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، منها فتح تلقي التطعيم بدون موعد مسبق أو تسجيل على المنصة .

 

ويأتي هذا الإجراء ، لرفع وتيرة الإقبال على تلقي اللقاح ، للوصول إلى صيف آمن ، ومن أجل بدء المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، الرامية للتخلص من كافة أشكال الحظر ، أي إلغاء الحظر الجزئي، حيث سيكون ذلك بداية أيلول (9) القادم .

 

الحكومة ، ما زالت تشدد على أهمية تلقي اللقاح ، من أجل الوصول إلى "مناعة مجتمعية" شأنها كبح جماح الفيروس .

 

 




 

 


 

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