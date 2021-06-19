تلقي نحو 385 ألف شخص اللقاح خلال أسبوع بالأردن

الوكيل الاخباري -

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أُعطيت 385778 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن خلال الأسبوع الأخير؛ لتصل حصيلة الجرعات منذ بدء حملة التطعيم في الأردن إلى 2.914335 مليون جرعة وفق بيانات وزارة الصحة السبت.وكان نصيب السبت من الجرعات 21015 جرعة جديدة، موزعة على 2519 جرعة أولى، و18496 جرعة ثانية.ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى حتى السبت إلى 2.043855 مليون شخص، فيما تلقى 870480 شخصا جرعتي اللقاح.وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 3.010396 مليون مسجل حتى السبت.وبدأت الحملة الوطنية للتطعيم في 13 كانون الثاني/يناير 2021.