تمرين اخلاء وهمي في مركز طبي مادبا العسكري

الوكيل الاخباري-

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نفذ مركز طبي مادبا العسكري و بالتنسيق مع مديرية دفاع مدني مادبا تمرين اخلاء وهمي مفترض داخل المركز.واشتملت فرضية التمرين على نشوب حريق داخل مبنى المركز ناتج عن تماس كهربائي مما استدعى اخلاء مرتب المركز بالكامل ويأتي هذا التمرين للتاكد من جاهزية مرتبات المركز في التعامل مع حوادث الحريق و الحالات الطارئه التي تستدعي عملية الاخلاء .و تخلل التمرين محاضرة توعوية القاها كوادر الدفاع المدني عن اجراءات عملية الاخلاء و انواع الطفايات و الطريقة الصحيحة لاستخدامها.وقال مدير المركز المقدم الطبيب اياد العضايلة ان هذا التمرين الذي يندرج ضمن خطة الخدمات الطبية الملكية للتدريب على خطط الطوارىء و تفعيل معايير السلامة العامة يهدف الى رفع كفاءة و جاهزية كوادر المعهد للتعامل مع الحوادث الطارئه مما يوفر بيئة عمل سليمة و آمنه .واشادت كوادر الدفاع المدني بجاهزية مرتب المركز و تعاملهم مع فرضيات التمرين بكل كفاءة و انضباط.