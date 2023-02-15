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الأربعاء، 15-02-2023 01:40 م

تنشيط السياحة: أسعار تفضيلية على رحلات الطيران الداخلي

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الوكيل الاخباري- ثمن وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الهيئة مكرم القيسي، توقيع هيئة تنشيط السياحة اتفاقية مع الملكية الأردنية للطيران الناقل الوطني.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، قال القيسي إن الاتفاقية ستساهم في تشجيع السياحة الداخلية ودعم هذا النوع من الطيران الداخلي.


بدوره ، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن الهيئة وقعت اتفاقية مع الملكية الأردنية للطيران الناقل الوطني يتم من خلالها تقديم أسعار تفضيلية على التذاكر للمسافر بين عمان والعقبة ذهابا وإيابا.


وأضاف عربيات أن اتفاقية الدعم الموقعة مع الناقل الوطني الملكية الأردنية تأتي من باب تشجيع السياحة الداخلية وتقديم أسعار تفضيلية.


وأوضح أن اتفاقية الدعم تضمنت تشغيل رحلات منتصف النهار لتشجيع السياحة الداخلية كما تضمنت تشغيل ما لا يقل عن 5 رحلات ذهابًا وإيابًا "عمان – العقبة – عمان" أسبوعيًا لخدمة حركة السفر من عمان إلى العقبة ذهابًا وإيابًا.


وحول الأسعار المدعومة بين عربيات، انه سيتم من خلال الاتفاقية تقديم الملكية الأردنية أسعار مفضلة لحركة المرور المحلية ومنظمي الرحلات السياحية المحلية بإجمالي أسعار ثابتة تبلغ 52 دينارا للرحلات ذهابًا وإيابًا لكل راكب و 26 دينارا للاتجاه الواحد لكل راكب.

 




 

 


 

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