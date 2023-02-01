تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

الوكيل الاخباري- أطلقت هيئة تنشيط السياحة، حملة تسويقية في السعودية والكويت، لترويج المملكة كوجهة سياحية مميزة جاذبة خلال موسم الربيع المقبل.



وبحسب بيان للهيئة الأربعاء، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، إن الحملة التي تهدف إلى استقطاب المواطنين القاطنين في تلك الدول لزيارة المملكة خلال موسم الربيع والإجازات والأعياد، تضمنت إظهار المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة خلال موسم الربيع، وإعلانات مكثفة ضمن المواقع السكانية والمولات السياحية.



وبين أن الأردن يتمتع بوجهة سياحية آمنة متنوعة وثرية يفضلها السياح، وأن الحملة أظهرت شعار الهوية المؤسسية "مملكة الزمن" من خلال إبراز ما تقدمه من مضمون راعت الهيئة فيه عناصر الجذب السياحي الرئيس.



وأشار إلى أن الهيئة لديها خطط وبرامج مكثفة في الخليج العربي والدول الأوروبية والآسيوية بهدف جذب ورفع أعداد السياح القادمين إلى المملكة.

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