تنظيم الاتصالات: إدخال وترخيص خدمات الجيل الخامس ضرورة وطنية ملحة

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن شبكات الجيل الخامس دافع لعجلة التحول الرقمي المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اضافة اعلان



وبينت الهيئة أن التحول الرقمي مساهم فعال لتحسين معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وهذا ما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025)، ورؤية التحديث الاقتصادية والتي جرى إطلاقها برعاية ملكية سامية، وذلك لأهمية قطاع الاتصالات ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وصولا إلى مستقبل أفضل، والارتقاء بنوعية الحياة للجميع.



وأشارت إلى أن إدخال وترخيص خدمات الجيل الخامس ضرورة وطنية ملحة لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، وتسريع العملية الإنتاجية وظهور أعمال جديدة وتمكين الابتكار وريادة الأعمال؛ وبالتالي زيادة المساهمة في الناتج الإجمالي.