الأربعاء 14-12-2022
الوكيل الاخباري

خلال ساعة.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

اجتماع حاسم ومغلق للنواب والحكومة لحل ملف النقل

إصابة 3 أشخاص بالاختناق بسبب مدفأة غاز في اربد

تنظيم الاتصالات: إدخال وترخيص خدمات الجيل الخامس ضرورة وطنية ملحة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس

سيناريوهان حول رفع الفائدة وأسواق العالم تترقب

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الخليل

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من نابلس

ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

الأربعاء، 14-12-2022 10:17 ص

تنظيم الاتصالات: إدخال وترخيص خدمات الجيل الخامس ضرورة وطنية ملحة

6316fcc8374f8


الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن شبكات الجيل الخامس دافع لعجلة التحول الرقمي المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اضافة اعلان


وبينت الهيئة أن التحول الرقمي مساهم فعال لتحسين معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وهذا ما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025)، ورؤية التحديث الاقتصادية والتي جرى إطلاقها برعاية ملكية سامية، وذلك لأهمية قطاع الاتصالات ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وصولا إلى مستقبل أفضل، والارتقاء بنوعية الحياة للجميع.


وأشارت إلى أن إدخال وترخيص خدمات الجيل الخامس ضرورة وطنية ملحة لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، وتسريع العملية الإنتاجية وظهور أعمال جديدة وتمكين الابتكار وريادة الأعمال؛ وبالتالي زيادة المساهمة في الناتج الإجمالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1848369445

إصابة 3 أشخاص بالاختناق بسبب مدفأة غاز في اربد

1220224233425635900955

مدعوون للتعيين في دائرة قاضي القضاة - أسماء

333-7

مؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة - تفاصيل

ةةةةةةةةةةة

فيديو - والد غاندي يروي بحرقة تفاصيل وفاة ابنه بحادث الدراجة بعمان أمس

سيف

بيان من الخدمات الطبية حول الحالة الصحية للمريض سيف عوض

77

الأردنية نعيمة سيف توجه رسالة بعد تكفل الديوان بعلاج والدها

أخبار متعلقة
main_image613e7a1738fd7

ارتفاع نسبة اشتراكات "الفايبر" في الأردن 42% خلال 6 أشهر من العام الحالي

000f13f9-1606127240

12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية بقيمة 17 مليون دينار

6374ed9ff0982

الهناندة: طرح عطاءات لاختيار منفذ شبكة الجيل الخامس

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات

تنظيم قطاع الاتصالات تُحدّث نماذج الربط البيني