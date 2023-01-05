تنظيم الاتصالات تستقبل وفداً من وزارة الاتصالات الفلسطينية

الوكيل الإخباري - استضافت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وفداً من وزارة الاتصالات الفلسطينية.

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وتهدف الزيارة بحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، للاطلاع على الخبرات الأردنية في العمل التنظيمي لقطاع الاتصالات في مجال التشريعات التنظيمية والأنظمة الفنية والمالية والإدارية التي تحكم عمل الهيئة وبما يعزز من دورها التنظيمي في المملكة.



وأبدى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، خلال لقائه الوفد، استعداد الهيئة تقديم جميع الخبرات والمعارف المتخصصة للأشقاء الفلسطينيين للاستفادة من التجربة الأردنية في المجالات ذات العلاقة، مشيراً إلى الدور التاريخي والمهام والمسؤوليات التي تقوم بها في قطاع الاتصالات منذ بداية تأسيسها كأول هيئة تنظيمية لقطاع الاتصالات في العالم العربي، والرؤية المستقبلية لها في ظل التطورات والمتغيرات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا والتي خلقت تحديات ومهاما جديدة في العالم أهمها وجود المجتمعات الفتية كالمجتمع الأردني التي تعتبر التكنولوجيا متطلبا أساسيا في الحياة.



وأشار إلى الأسس التنظيمية المستمدة من القوانين والتشريعات الناظمة، مستعرضا الانجازات التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية والمشاريع التي ستنفذها في القريب العاجل في ضوء إدخال خدمات الجيل الخامس والتحول الرقمي، بهدف تعزيز تقديم خدمات الاتصالات والخدمات البريدية على النحو المطلوب، وتسهيلاً على المستفيدين من الخدمات المقدمة والمستثمرين على حد سواء، تبعا للقوانين التي تم وضعها بكل حرفية واقتدار لتنظيم هذا القطاع وإبراز دورها الفاعل في تطبيقها والعمل على تطويرها وفقا للمستجدات على هذا الصعيد .