مخاطبة شركات مرخصة لحجب تطبيقات مخالفة تعمل بقطاع النقل

الوكيل الاخباري-

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أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مخاطبتها للشركات المرخصة بتقديم خدمات الإنترنت في الأردن، للعمل على حجب تطبيقات قطاع النقل الذكية غير المرخصة( المخالفة).وأضافت الاثنين، فيما يخص تطبيقات قطاع النقل الذكية غير المرخصة، أن حجب تطبيقات قطاع النقل الذكية يأتي بناءً على طلب من الجهات الحكومية ذات العلاقة القانونية بأمر الحجب، وذلك لعدم حصول مستخدمي تلك التطبيقات على التراخيص اللازمة لعملها.وحول دور الهيئة بعملية الحجب قالت إن دورها ينحصر في التعامل مع طلبات الحجب الواردة من الجهات المعنية (هيئة تنظيم النقل البري) وفقا لتشريعاتها التنظيمية، حيث قامت الهيئة بمخاطبة الشركات المرخصة بتقديم خدمات الإنترنت للعمل على حجب هذه التطبيقات المخالفة.وبحسب تصريحات سابقة لوزارة النقل فإن البيانات الرسمية المتوافرة تشير إلى أن الحكومة وافقت على ترخيص 6 تطبيقات نقل ذكي وتشغل قرابة 13 ألف أردني، بينما قدر عدد التطبيقات غير المرخصة بقرابة 28 تطبيقا تشغل غالبية خدماتها من خارج الأردن.وكانت وزارة النقل تحدثت في وقت سابق عن وجود مباحثات مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات غير المرخصة، لكنها أشارت لوجود عوائق فنية في حجب تلك التطبيقات.