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الأحد، 29-01-2023 10:24 ص

تنظيم الطاقة: ارتفاع قيمة الفواتير بسبب الأحوال الجوية ولم ترفع أسعار الكهرباء

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الوكيل الإخباري - نفت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق رفع أسعار الكهرباء، مؤكدة أن الجهة المخولة بتحديد التعرفة الكهربائية الهيئة فقط.

وقالت القاق، في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام، إن آخر تعديل على التعرفة جرى في نيسان الماضي والذي تم فيه شمول المواطنين بالدعم الكهربائي.

وأضافت بأن ارتفاع الفواتير عند بعض المواطنين قد يكون نتيجة الظروف الجوية الماضية والتي ساهمت بتغيير النمط السلوكي للكهرباء، مشيرةً بأن الأجهزة الكهربائية يزداد سحبها للكهرباء في الأجواء الباردة أكثر من سحبها في الظروف الجوية الطبيعية.

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وأكدت القاق أن فاتورة الكهرباء واضحة ولا يوجد فيها بند تحت مسمى فاقد كهربائي، موضحةً بأن الفاقد تتحمله الهيئة وليس المواطن.


وعن الدعم الكهربائي قالت إن العداد الذي يستهلك أقل من 50 كيلو بالمنزل يتم تجميد الدعم وليس إلغائه لحين عودة استهلاك الكهرباء.

 




 

 


 

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