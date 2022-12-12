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الإثنين، 12-12-2022 08:53 ص

تنظيم النقل البري: رفع قيمة الدعم المُقدم لمشغلي وسائط النقل 125% خلال أيام

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الوكيل الإخباري - رصد - كشف مدير هيئة قطاع تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، أنه تم الاتفاق مع المشغلين على خطوط النقل العام، بزيادة المبالغ المُخصصة لهم بملف الدعم لتكون بزيادة تصل لـ 125% عما كان عليه الدعم سابقاً. اضافة اعلان


وأوضح الحباشنة، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أن الزيادة بقيمة الدعم سوف تستمر للأشهر الثلاثة القادمة، منوهاً إلى أنه إذا كان صاحب الحافلة يتقاضى 200 دينار فان المبلغ سوف يرتفع ليصل الى 475 ديناراً. 

وقال الحباشنة، إنه سيكون هناك مراجعة ربعية لهذا الدعم ويحدد وفقاً لأسعار المحروقات التي تتغير. 

وعن آلية التوزيع نوه الحباشنة إلى أنها سوف تكون من خلال البطاقات الممغنطة التي سيتم شحنها من خلال وزارة المالية والجهات المعنية خلال الأسبوع الحالي.

 




 

 


 

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