الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 08:49 ص

الإدارات المرورية: لا حوادث أو اعاقات على الطرقات خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - أكد التقرير المروري اليوم الخميس، أنه لم يسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث مرورية على الطرق الداخلية والخارجية. 

وبين التقرير، على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن جميع الطرق الداخلية والخارجية سالكة ولم يتم التبليغ عن أي معوقات أو حوادث.

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وأكد أن الإدارات المرورية المختصة باشرت بالانتشار والكشف المبكر على جميع طرق المملكة وخاصة التي تشهد تساقط الأمطار للتعامل الفوري مع أي معيقات .

ودعت الإدارات السائقين الى ضرورة تفقد مركباتهم من الناحية الفنية والميكانيكية والكهربائية لتكون جاهزة للمسير على الطرق في فصل الشتاء.


 




 

 


 

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