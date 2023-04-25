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الثلاثاء، 25-04-2023 09:22 ص

"تنظيم قطاع الاتصالات" تُحذر من المكالمات والرسائل الدولية

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الوكيل الإخباري - حذّرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، من المكالمات الدولية مجهولة المصدر، والتي تقوم بالاتصال لرنّة واحدة وإغلاق الخط بشكل متكرر. 

ودعت الهيئة، في تحذيرها المنشور عبر "تويتر"، المواطنين الحذر من الرد على الرسائل النصية الواردة من جهات غير معلومة لديهم، ما قد يدفع إلى التواصل مع تلك الجهات باسعار باهظة الثمن يتم اقتطاعها من الرصيد. 

وقالت الهيئة إنه يجب عدم الانسياق وراء مثل هذه المكالمات والرسائل من خارج الأردن والهادفة إلى إلحاق الضرر بالمواطنين والتحايل عليهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة.

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