تنفيذ مشاريع تعليمية في البادية الجنوبية

الوكيل الإخباري - تنفذ مديرية تربية البادية الجنوبية، بالتعاون مع مجلس محافظة معان، عددا من المشاريع التعليمية في مناطق بادية محافظة معان بهدف تحسين الواقع التعليمي فيها.

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وقال مدير مديرية تربية البادية الجنوبية الدكتور محمد الشقيرات، اليوم الثلاثاء، إنه وبالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تم الانتهاء من إنشاء مشروع رياض أطفال في مدرسة الملكة رانيا بالجفر، ومدرسة بنات إيل الاساسية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروع إضافة غرف صفية ومرافق تعليمية في مدرسة بنات الحسينية الثانوية، وإنشاء مشروع صالة رياضية لمدرسة بنات الحسينية الأساسية، وتم استلامها مؤخرا بشكل أولي.



وأضاف أن العمل جار لتوسعة مدرسةابو بكر الاساسية في الحسينية بكلفة تقريبية تصل إلى 315 ألف دينار وأن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 70 بالمئة، كما أن العمل جار لإنشاء نواة مدرسة أساسية في بلدة الهاشمية.



وأشار إلى أن العمل جار ايضا لإنشاء مشروع اضافة غرف صفية ومرافق تعليمية في مدرسة حفصة بنت عمر الاساسية في الحسينية بكلفة تقريبية تصل الى 176 ألف دينار، وأن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت فيها الى 80 بالمئة، كما أن العمل جار لإنشاء مشروع ملعب خماسي في مدرسة طاسان الاساسية، وملعب آخر في مدرسة ذكور سويمرة بكلفة تقريبية للملعبين تصل الى 115 ألف تقريبا، وأن نسبة الانجاز بها وصلت الى 50 بالمئة.



وأضاف الدكتور الشقيرات، انه تم الانتهاء من إنشاء مشروع مدرسة حليمة السعدية الاساسية في الحسينية بكلفة 235 ألف دينار، وتم استلام المشروع بشكل أولي، مشيرا إلى أن تلك المشاريع ستسهم في تعزيز الواقع التعليمي في البادية الجنوبية وتوفير بيئات تعليمية جاذبة للطلبة.