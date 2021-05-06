تنفيذ مشروع مركز صحي معان الشامل بـ884 ألف دينار

الوكيل الاخباري– قال رئيس اللجنة المالية عضو مجلس محافظة معان وصفي صلاح، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز صحي معان الشامل، وبكلفة بلغت 884 ألف دينار من موازنة المحافظة، مشيرا إلى أن المركز سيسهم في تحسين واقع الخدمات الصحية في معان.

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وأضاف صلاح اليوم الخميس، أن المبنى أنشئ على قطعة أرض مساحتها 5 دونمات، وبلغ مسطح المبنى 1500 متر مربع بطابقين، مبينا أن المركز سيتضمن كافة المرافق الطبية والعلاجية والعيادات والمختبرات التي تقع ضمن نطاق اختصاص المراكز الشاملة.



وفي السياق قال صلاح إن العمل في تنفيذ عطاء مشروع بناء مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية في معان، وصل إلى نسبة 40 بالمائة، مبينا أن كلفة عطاء المشروع تبلغ مليونا و300 ألف دينار.



ويتكون المشروع من مبنى بأربعة طوابق وبمسطح بناء يصل إلى 2822 مترا مربعا، إلى جانب ساحات ومرافق متعددة، وأضاف أن المشروع سيسهم في تحسين الواقع التعليمي في معان.



وأشار إلى أنه تم إحالة عطاء مشروع إنشاء مدرسة عبدالله بن رواحه الأساسية المختلطة في معان، بتمويل من صندوق التنمية السعودي وبقيمة مليونين و300 ألف دينار، ويبلغ مسطح بناء المدرسة 6122 مترا مربعا، وتضم مرافق وخدمات تعليمية حديثة، لافتا إلى أن المدرسة ستحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس المستأجرة.