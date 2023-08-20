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الأحد، 20-08-2023 02:09 م

تنويه امني بشأن باصات طلبة المدارس

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الوكيل الاخباري -  أكدت الإدارات المرورية، أن كثافة مرورية وحركة نشطة شهدتها مداخل العاصمة عمان والطرق الخارجية بين المحافظات، الى جانب تعزيز الرقابة على حافلات نقل الطلبة للتأكد من جاهزيتها فنياً وترخيصها لهذه الغاية.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية ، اليوم الأحد، ان كوادر الادارات المرورية باشرت اعتبارا من صباح اليوم بحملات رقابية على حافلات نقل الطلاب للتأكد من صلاحيتها للمسير على الطرقات والتأكد كذلك من التزام سائقيها بالقانون من حيث عدد الركاب وملائمة رخصته والحافلة التي يقودها .

ودعا السائقين الى عدم تحميل ركاب زيادة عن الحد الأعلى المقرر حفاظاً على السلامة العامة، اضافة الى عدم الاصطفاف العشوائي او المزدوج، كما دعا أولياء امور الطلبة والطلاب الى ضرورة الانتباه خلال قطع الشارع وعدم قبل نقلهم الى من خلال المركبات المرخصة والمجهزة لهذه الغاية.

واكد أن جميع الكوادر في الميدان على اتم الجاهزية للمحافظة على مرونة الحركة وانسيابتها، وضمان سلامة الجميع على الطرق.

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