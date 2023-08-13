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جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي الاثنين - أسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قررت جامعة آل البيت، الأحد، أن تعيد الكليات والأقسام ومركز التعليم الإلكتروني جدولة امتحانات يوم الاثنين، حرصا على سلامة الطلبة والعاملين فيها من تأثير موجة الحر.

وقررت الجامعة تحويل محاضرات الاثنين لتدرس عن بعد على أن يتم تعويض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية، إضافة إلى إعادة كلية الدراسات العليا جدولة مناقشة الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.

وأوضحت أن دوام العاملين سيكون إلى الساعة الواحدة بعد الظهر إلا من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

وأعلنت الجامعة الهاشمية انه سيتم تحويل كافة محاضرات يوم الاثنين الى اونلاين ويتم تعويض المختبرات العملية من خلال الأقسام الاكاديمية .

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