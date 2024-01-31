الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه بشأن السيارات الكهربائية في الاردن

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

حبس موظفين حكوميين في عمان .. لهذا السبب !

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط المقبل عند صفر

مرصد أكيد: 46 إشاعة في كانون الثاني 6 منها من مصادر خارجية

الدفاع المدني في غزة: جرائم الاحتلال إبادة وقتل وحشي

السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي

الخارجية القطرية: نحن في لحظة جيدة من المفاوضات

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر شباط 2024 - أسماء

الاحتلال يقصف جباليا

الأربعاء، 31-01-2024 05:13 م

تنويه بشأن السيارات الكهربائية في الاردن

1020235104118856599731


الوكيل الاخباري - حققت مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة، نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبفضل الدعم الحكومي المتمثل بالتشريعات المشجعة والمحفزة للاعتماد على الطاقة المتجددة، وشراء السيارات الكهربائية.

اضافة اعلان


وتوقع قائمون على هذا القطاع انتشار أكثر لسوق السيارات الكهربائية رغم ارتفاع تكاليف الشحن أخيرا، نتيجة الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب.


وأكدوا أهمية النمو الاستثماري في المملكة في قطاع السيارات الكهربائية وطرح كل جديد في هذا الشأن.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202317172131614385109

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

12202324113059395550270

حبس موظفين حكوميين في عمان .. لهذا السبب !

0L5A0226

الجمارك العامة تطلق مشروع القائمة الذهبية في العقبة

1706703172253

افتتاح كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية

61f7ae627e45b

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط المقبل عند صفر

443657

مرصد أكيد: 46 إشاعة في كانون الثاني 6 منها من مصادر خارجية

أخبار متعلقة
1705067844288.jfif

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء السنغافوري

1704974463329

رئيس ديوان المحاسبة يبحث ونظيره السعودي سبل تعزيز التعاون

62229_20_1698563521

7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال العام الماضي

alwakeel (3)

الأمن العام يجدد تحذيراته من الأحوال الجوية في المملكة

112

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ

520222992346476338039

تقرير حالة البلاد: تحلية المياه خيار الأردن الإستراتيجي للمستقبل