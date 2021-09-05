تنويه من وزارة التنمية الاجتماعية

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بانه لايوجد لديها اية صفحات اخرى على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) سوى الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء وان اية بيانات رسمية او معلومات موثقة هي فقط من خلال بياناتها الصحفية ومواقعها الالكترونية



- الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية



http://www.mosd.gov.jo/



- موقع وزارة التنمية الاجتماعية على صفحات التواصل الاجتماعي (Facebook) موثقة بالعلامة الزرقاء .



https://www.facebook.com/mosd.jo/

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