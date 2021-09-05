الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

تخصيص مقاعد طب لأبناء العاملين في الصحة

التربية : اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس

شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

التربية لـ الوكيل : توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلبة

إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

مشتركة في الأعيان توافق على قانون الإدارة المحلية

تنويه من وزارة التنمية الاجتماعية

الأسواق الناشئة أرض خصبة للعملات المشفرة

144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الأحد، 05-09-2021 01:36 م

تنويه من وزارة التنمية الاجتماعية

الرئاسة


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بانه لايوجد لديها اية صفحات اخرى على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) سوى الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء وان اية بيانات رسمية او معلومات موثقة هي فقط من خلال بياناتها الصحفية ومواقعها الالكترونية

- الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية 

http://www.mosd.gov.jo/

- موقع وزارة التنمية الاجتماعية على صفحات التواصل الاجتماعي (Facebook) موثقة بالعلامة الزرقاء .

https://www.facebook.com/mosd.jo/

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انترنت

شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

92021394311626628673

التربية لـ الوكيل : توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلبة

main_image61349e54e7ac6

إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

كورونا 6

انخفاض إصابات كورونا النشطة في الأردن

التعليم العالي 2

التعليم العالي يعلن بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية

أخبار متعلقة
w

مناقشة أول رسالة ماجستير في كلية الزرقاء الجامعية

8202125123035542988352

إغلاق صالة أفراح في الرصيفة

w

الزعبي يتفقد قاعات امتحان الشامل في كلية الزرقاء

الامن

4 إصابات خلال هجوم موظف مفصول لبنك في الزرقاء

وزارة المياه

ضبط اعتداءات جديدة كبيرة على خطوط مياه رئيسية في ثلاث محافظات

8202118224325899723012

بحث التعاون بين مدينة الأمير محمد للشباب ومجلس محافظة الزرقاء