تنويه هام من شركة مياه الأردن - مياهنا

الوكيل الاخباري - في ظل ما يواجهه الأردن من فاقد مائي حاد، تمكنت شركة مياه الأردن- مياهنا، وللعام الأول من التزام الحكومة بخطة خفض الفاقد المائي، من تقليله بما نسبته 2.6 %، وذلك خلال الفترة بين الأول من تموز (يوليو) 2022 حتى الأول من الشهر ذاته العام 2023، وفق الرئيس التنفيذي لـ"مياهنا" محمد العوران.



وأشار العوران إلى قيام شركة "مياهنا" في خطتها لخفض الفاقد المائي، باتخاذ إجراءات من شأنها التركيز على محاور متعددة، مضيفا أنه من ضمن تلك الإجراءات، استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وقال العوران إن مشاريع "مياهنا" التي شملت استخدام التكنولوجيا بهدف خفض فاقد المياه، هي Smart Utility Transformation، والهادف لإدخال أحدث التكنولوجيا المتوفرة في العالم، إضافة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات المياه، والهادف أيضا لتخفيف الكلف التشغيلية وتوفير الطاقة، وتتم هذه المشاريع بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

اضافة اعلان