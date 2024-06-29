السبت 29-06-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه هام من شركة مياه الأردن - مياهنا

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 37 و834 شهيدا

مكون سحري لإزالة بهتان الملابس البيضاء.. موجود في بيتك

الأميرة آن شقيقة ملك بريطانيا تغادر المستشفى

محضرات الصيدلة والألبسة تحد من انخفاض الصادرات الوطنية في الثلث الأول

الداخلية الإيرانية: جولة ثانية من الانتخابات ستجري يوم الجمعة المقبل

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع

صناعيون: السوق الاميركية زاخرة بالفرص امام المنتجات الاردنية

قطاع المواد الغذائية إضافة نوعية لنمو الاستثمار الصناعي في اربد

%66 من الإسرائيليين يرون أن على نتنياهو مغادرة الحياة السياسية

السبت، 29-06-2024 12:11 م

تنويه هام من شركة مياه الأردن - مياهنا

420242891028537205901


 الوكيل الاخباري - في ظل ما يواجهه الأردن من فاقد مائي حاد، تمكنت شركة مياه الأردن- مياهنا، وللعام الأول من التزام الحكومة بخطة خفض الفاقد المائي، من تقليله بما نسبته 2.6 %، وذلك خلال الفترة بين الأول من تموز (يوليو) 2022 حتى الأول من الشهر ذاته العام 2023، وفق الرئيس التنفيذي لـ"مياهنا" محمد العوران.

وأشار العوران إلى قيام شركة "مياهنا" في خطتها لخفض الفاقد المائي، باتخاذ إجراءات من شأنها التركيز على محاور متعددة، مضيفا أنه من ضمن تلك الإجراءات، استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال العوران إن مشاريع "مياهنا" التي شملت استخدام التكنولوجيا بهدف خفض فاقد المياه، هي Smart Utility Transformation، والهادف لإدخال أحدث التكنولوجيا المتوفرة في العالم، إضافة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات المياه، والهادف أيضا لتخفيف الكلف التشغيلية وتوفير الطاقة، وتتم هذه المشاريع بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1719649221659

اختتام مخيم جرش للتبادل الثقافي في العقبة

4_news_1719638411

توضيح بشأن شراء المكيفات في الاردن

1719571108365

يوم طبي مجاني في إربد اليوم السبت

1719609539806

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الرابعة

main_image667f46c8900c4

البنك الدولي: الباص السريع أسهم في زيادة إنتاجية العمال

امتحان

147122 طالبا وطالبة "توجيهي" يتقدم لمبحث الرياضيات اليوم

أخبار متعلقة
1719255996559

الزي الأردني التقليدي أيقونة مميزة في بيوت الأزياء المصرية

6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

image (22)

ولي العهد في ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش: نستذكر تضحيات رجال

1717860647633

العقبة.. تطور ملحوظ في جميع القطاعات

64d71897851cd

مكافحة الأوبئة يصدر مجموعة من التوصيات للتعامل مع موجة الحر

2202420144051148785468

تجارة الأردن: انخفاض أسعار الأرز بنوعيه 30% والزيوت 25% وارتفاع اللحوم المستوردة