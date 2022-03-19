توجه لإنشاء ملعب دولي في مأدبا

الوكيل الإخباري - أكد مساعد أمين عام وزير الشباب لشؤون المحافظات والمدن الشبابية، مدير مدينة الأمير هاشم الشبابية في مأدبا، الدكتور إبراهيم الشخانبة، التوجه لإنشاء ملعب دولي في مدينة الأمير هاشم الشبابية بمحافظة مأدبا.

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وأضاف الدكتور الشخانبة، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، أنه سيتم إجراء دراسات لإنشاء الملعب في الجهة الجنوبية بالمدينة، إضافة إلى تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة خلال 45 يوما في المدينة.



ولفت إلى أن مدينة الأمير هاشم أنشئت بمكرمة مقدمة من جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2009 والتي أصبحت تضم العديد من المرافق الرياضية.



وبين، أن المدينة تضم العديد من الأنواع الرياضية كملاعب كرة قدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد والمسابح، بحيث تكون بيئة آمنة حاضنة للشباب والرياضيين.



ونوه إلى وضع خطة تنفيذية قابلة للقياس لتطوير المدينة غير أن الخطة بدأت تؤتي ثمارها بعد 4 أشهر من بدء تنفيذها ولا سيما أن العام الماضي زار المدينة ما يقارب 32 ألف شخص.



وأوضح أن الاتحاد الأردني لكرة القدم قام باعتماد الملعب المتواجد في المدينة؛ وذلك بعد انشاء تحديث على البنية التحتية في المدينة

