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الجمعة، 18-02-2022 09:15 م

كريشان: لا نتدخل في العملية الانتخابية

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن للبلديات دور مهم في المجتمع من ناحية خدماتية وتنموية وسياسية.اضافة اعلان


وأضاف عبر شاشة التلفزيون الأردني، أنه تم سحب قانون الإدارة المحلية حيث تم وضع بعض التعديلات قبل ان يتم اقراره، مشيرا إلى أنه تم مراعاة تضارب الآراء بين البلديات ومجالس المحافظات والتي كانت تتم في المجالس السابقة حول تقديم الخدمات للمواطنين، ما أدى لتأخر بعض المشاريع في مجالس المحافظات نتيجة الصراعات التي كانت تتم.

واكد أنه بالقانون المعدل تم ادخال رؤساء البلديات ورؤساء المحافظات والالوية وأعضاء غرفة الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين كأعضاء في المجلس.

وشدد على أن اعضاء مجلس المحافظة السابقين تقاعسوا في بعض الأمور نتيجة الصراعات والخلافات بالرأي مع البلديات، حيث تم حاليا وضع رئيس البلدية عضوا في المجلس لحل الخلافات في الآراء مؤكدا أن رئيس مجلس المحافظة ونائبه سيكونان من المنتخبين.

وبين أنه تم في القانون المعدل اشتراط على 40% من المخصصات ان يصرف على مشاريع الاستثمارية لخلق فرص عمل في المحافظة في حين تم الشرط على البلديات التشاركية بالمشاريع الاستثمارية مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل.

وبين أن الهيئة المستقلة أحدثت تطورات في ادارتها للعملية الانتخابية، ولا احد يتدخل في عمل الهيئة المستقلة، قائلا " صناديق الاقتراع لا نتدخل فيها وكما يقول المثل عد رجالك ورد الماء".

وقال كريشان الادعاء بالتدخل في العملية الانتخابية يعني عدم رغبة من يدعي بالمشاركة في الأساس.

وتمنى أن تكون نسبة المشاركة بالانتخابات المقبلة اكثر من 50%، مشددا على ان الترويج للانتخابات سيرفع نسبة المشاركة.

وأشار إلى أن ديون البلديات بلغت على المواطنين 385 مليون دينار اردني نصفهم بسبب الاستثمارات غير الناجحة.

 




 

 


 

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