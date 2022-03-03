الحواتمة: تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

الوكيل الإخباري

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- زار مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم الخميس، مديرية شرطة محافظة مأدبا واطّلع على سلسلة الاجراءات التي نُفذت للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة من قبل مديرية الشرطة وأقسام الدفاع المدني وقوات الدرك والمراكز الأمنية التابعة لها.وقال اللواء الركن الحواتمة، إن مسار عملنا ينطلق من الدعم والتوجيهات الملكية الحكيمة برفع القدرات وتوسيع نطاق الخدمة لتقديم افضل الخدمات ومراجعتها باستمرار بما يسهل على المواطنين ويختصر عليهم الوقت والجهد.وأضاف، أن التكامل الذي وصلت اليه وحدات وتشكيلات الامن العام انعكس على الواقع من خلال العمل المشترك بين مكونات المديرية كافة التي اجتمعت داخل المركز الامني وشكلت مديرية مصغرة يعمل الجميع داخلها لترجمة السياسة الامنية وتقديم الخدمات الأمنية والاجتماعية والإنسانية.وأوضح أن العمل والدراسات مستمرة لرفع كفاءة وفاعلية مديريات الشرطة والمراكز الأمنية المتكاملة ولن نألو جهدا لتقديم اشكال الدعم كافة لها ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والمعدات والتقنيات التي تسهل عملها وتجعلها قادرة على التعامل مع مختلف المستجدات والأحداث الامنية ومكافحة الجريمة باشكالها المختلفة بفعالية أكبر وانفاذ القانون على الجميع دون تحيز او تمييز.وشدد مدير الامن العام على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الموسسات الرسمية الاخرى العمل سويا بما يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق الانجاز.واستمع اللواء الركن الحواتمة لإيجاز قدمه مدير شرطة مأدبا أوضح من خلاله آليات العمل المتبعة للحفاظ على تنسيق العمل وتوزيع الأدوار حسب الاختصاصات الوظيفية بكفاءة وبأبسط الإجراءات الممكنة بين مكونات المركز الامني كافة.