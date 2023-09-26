توجه لربط الجامعة الهاشمية بحافلات التردد السريع

الوكيل الإخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، أمس الاثنين، مع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات، استعدادات ربط الجامعة مع خط حافلات التردد السريع الذي يربط العاصمة عمان بالزرقاء.

اضافة اعلان



وأكد وريكات، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد مشاعلة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور صادق الشديفات، ومديرة هيئة النقل في الزرقاء لبنى عبدالهادي ، استمرارية المكرمة الملكية بدعم أجور نقل طلبة الجامعات، وأبرزها الجامعة الهاشمية بواقع 50 بالمئة على مختلف الخطوط، مشيراً إلى أن طلبة الجامعة يحظون بنسبة الدعم الأكبر بين طلبة الجامعات الأردنية المدعومة.



وأضاف أن دعم أجور نقل الطلبة، يأتي للتخفيف على الطلبة وذويهم وتخفيف العبء المالي المترتب عليهم، مشيراً إلى سعي الهيئة لتعميم خدمة التحصيل (الدفع) الإلكتروني لأجور النقل للمركبات العاملة على خطوط الجامعات على مراحل، لضمان مواكبة التطبيقات الذكية في عملية الدفع وتيسيرها على الطلبة والشركات الناقلة.



وأكد ضرورة متابعة الشركات الناقلة للالتزام بإجراءات السلامة العامة والصيانة الدورية وتوفير التكييف وغيرها من الخدمات الضرورية خدمة للطلبة.



من جانبه، أشاد الزبون بتعاون الهيئة في نقل طلبة الجامعة، والاستمرار في المحافظة على الجودة والنوعية في تقديم هذه الخدمة.



وأكد أن الجامعة والهيئة، يشكلان فريق عمل واحد لمصلحة الطلبة، والمحافظة على سلامتهم وراحتهم وتوفير خدمة نقل مناسبة لهم.

بدوره، نوه مشاعلة إلى أهمية الاستمرار في تحسين خدمة المواصلات لطلبة الجامعة وتطويرها للوصول إلى خدمة مناسبة تحقق رضا الطلبة وتضمن سلامتهم وراحتهم وتحافظ على أوقاتهم.



وأشار شديفات إلى أن الجامعة ستقوم بتوفير إحصائية بأعداد الطلبة وأماكن انطلاقهم لتتمكن الشركات الناقلة من توفير العدد الكافي من الحافلات ووضع برامج للترددات تتناسب وأوقاتهم.



من جهتها، أكدت عبد الهادي أن هناك تعاوناً كبيراً بين الهيئة والجامعة، انعكس على التحسن المستمر في الخدمة، ومتابعة كافة الملاحظات الواردة ومعالجتها أولاً بأول.