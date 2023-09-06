الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

قراران صادران عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

تحذير امني بشأن باصات طلاب المدارس ومخالفة قاسية بهذه الحالة

المياه: 16.9 مليون يورو لتأهيل محطات ورفع كفاء الطاقة بالسلط

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني - رابط

قرار من التربية يشمل جميع المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي

تقرير دولي هام يكشف عن مفاجآت بشأن عملة بريكس

شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد بالشجرة في الرمثا

الأربعاء، 06-09-2023 02:46 م

تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي

0L5A5725


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2812 طنا، منها 1728 طن خضار، و923 طن فواكه، و160 طنا من الورقيات.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و50 قرشا، والبندورة بين 10 و30 قرشا، والجزر بين 50 و65 قرشا، والخيار بين 20 و35 قرشا، والزهرة بين 35 و65 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قراران صادران عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

file

صناعة الأردن: تطور كبير في قطاع التعبئة والتغليف

4

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

419533_60_1691665765

المحارمة مديرًا لسياحة جرش

920216134347467944297

تحذير امني بشأن باصات طلاب المدارس ومخالفة قاسية بهذه الحالة

طرق-سحب-المياه-الجوفية (1)

المياه: 16.9 مليون يورو لتأهيل محطات ورفع كفاء الطاقة بالسلط

أخبار متعلقة
033928f02ffb506e92151e55dec9e3e4

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

0L5A1048

استقرار معظم أسعار الخضار مع ارتفاع الفلفل الحلو والكوسا الثلاثاء

دراسة-جدوى-مشروع-محل-خضار-وفواكه-2021

2838 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

WhatsApp Image 2023-08-13 at 11.58.58 AM

المياه: انطلاق أعمال البرنامج التدريبي "التخطيط الآمن لسلامة الصرف الصحي"

320232365411682464994

بالتزامن مع موجة الحر.. تحديد دوام هذه الفئة من الموظفين لثلاثة أيام

1691588873043

بحث التعاون بين جامعة اليرموك و"فولبرايت"