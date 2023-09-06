تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2812 طنا، منها 1728 طن خضار، و923 طن فواكه، و160 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و50 قرشا، والبندورة بين 10 و30 قرشا، والجزر بين 50 و65 قرشا، والخيار بين 20 و35 قرشا، والزهرة بين 35 و65 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

