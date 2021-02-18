توجيهات عاجلة من وزير الاوقاف تتعلق بالمساجد

الوكيل الاخباري

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- تفقد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة يرافقه محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب صباح اليوم الخميس المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان.ووجه الخلايلة الجهات المعنية في الوزارة بالعمل الفوري على دراسة الاضرار واصلاحها.واستمع الخلايلة خلال الزيارة لعدد من الملاحظات من لجنة المسجد ووجّه المعنيين إلى سرعة معالجتها و بشكل فوري.كما أوعز وزير الأوقاف إلى مدراء الأوقاف في محافظات المملكة كافة لمتابعة واقع المساجد ومقامات الصحابة في مناطقهم والعمل على حصر الأضرار الناتجة عن تساقط الثلوج ومعالجتها بشكل فوري إن وجدت.