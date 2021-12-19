توجيهات من رئيس الوزراء للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية والعامة رفع حالة الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي سيبدأ تأثيره على المملكة غداً الإثنين ولعدة أيام.



كما أكد على ضرورة التعاون الكامل بين غرف العمليات في وزارات الداخلية والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والأمن العام والدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والأرصاد الجوية، والتنسيق الكامل مع الحكام الإداريين في المحافظات والألوية، وتقديم كافة الجهود والإمكانيات والآليات والأجهزة المتاحة لمواجهة الحالات الطارئة.



وطلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية من الوزارات والدوائر الرسمية والعامة متابعة المسؤوليات المناطة بها أولاً بأول حسب تطورات الحالات الجوية، خاصة المتعلقة بدوام المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، واستعدادات المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لاستقبال الحالات الطارئة، وتوفير الأجهزة والمعدات والأسرّة الطبية والأدوية الكافية في مراكز وعيادات الطوارئ، وجاهزية فرق الصيانة عند تعطل الشبكات الكهربائية والاتصالات وخطوط المياه وغيرها، إلى جانب الحرص على أهمية توفر المحروقات والمشتقات النفطية، وفتح الطرق وصيانة الشوارع الرئيسية والفرعية المهمّة، مع ضمان استمرار حركة النقل والمواصلات ما أمكن لخدمة المواطنين، وغيرها من الخدمات الأساسية المناطة بالوزارات والجهات الرسمية، والتي يحتاجها المواطنون خلال الظروف الجوية الطارئة.

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