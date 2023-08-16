توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أن مديرية الأمن العام ماضية في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، مستلهمة بذلك التوجيهات الدائمة لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني والتي يضعها منتسبو الأمن العام نبراساً لهم في العمل والعطاء.

اضافة اعلان



وشدد اللواء المعايطة، خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى قيادة أمن إقليم الشمال، على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية المرافقة لإعلان نتائج الثانوية العامة، والخاصة بالتعامل مع السلوكيات السلبية كافة، المرافقة لإعلان النتائج لا سيّما ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والمسير على شكل مواكب، مما يسبب إعاقةً لحركة السير، وضبط المتورطين فيها كافة.



وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح مهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا العام، والتي عكست المستوى المتميز لمرتبات الأمن العام ومدى الانضباطية والالتزام والحرص على إنجاح مختلف الفعاليات الوطنية، لعكس الصورة المشرقة للمملكة.



وبيّن اللواء المعايطة، أهمية الأدوار الأمنية والإنسانية التي تقدمها قيادات الأقاليم الأمنية من خلال مديريات الشرطة والمراكز الأمنية، والأقسام المتخصصة الملحقة بها من مختلف وحدات وإدارات الأمن العام، في تنفيذ جملة الواجبات المنوطة بها والحملات الأمنية الهادفة إلى توفير الأمن والسلم المجتمعي، ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة والتصدي لها وحماية المجتمع من أخطارها.

ونبّه مدير الأمن العام الى أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية مع المواطن، كونه شريكاً رئيساً في منظومة العمل الأمني، ورديفاً لرجل الأمن العام في حماية المجتمع من الظواهر السلبية، من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية.

كما أكّد اللواء المعايطة خلال زيارته إلى مركز إصلاح وتأهيل قفقفا على ضرورة المضي قدماً بتنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتأهيلية الهادفة إلى تقديم الخدمات كافة للنزلاء، وبما يسهم في تقويم سلوكهم وتوفير الفرصة أمامهم للعودة إلى المجتمع والانخراط فيه كأشخاص فاعلين ومنتجين، بعد انقضاء مدة محكوميتهم.



واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه قائد أمن إقليم الشمال، حول الجهد المبذول وأبرز الخطط الأمنية والمرورية، ضمن المناطق التابعة لقيادة أمن إقليم الشمال.