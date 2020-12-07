الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن اخر الاجراءات للتعامل مع وباء كورونا

الدفاع المدني ينقذ شخصاً تدهورت مركبته في منحدر

إغلاق ثلاثة الآف مطعم بالاردن منذ بدء الجائحة

توجيهات من وزير التربية والتعليم

ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

وزارة التربية تدعو هؤلاء الى مراجعة البنوك لإستلام رواتبهم

مدير الامن العام : لن يفلت هؤلاء من العقاب

توجيهات من وزير الداخلية الى المحافظين والحكام الإداريين

تجار وسط البلد يعتصمون بسبب القرارات الحكومية

تصريح حكومي حـــول الرواتب

الإثنين، 07-12-2020 02:39 م

توجيهات من وزير التربية والتعليم

122020614272581458974


 الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أهمية دور مركز التجهيزات المخبرية في إنتاج المواد المخبرية للمدارس، وتمكين الوزارة من الاعتماد على ذاتها في توفير جزء من حاجتها من أجهزة ولوازم.
اضافة اعلان

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للدكتور النعيمي اليوم في مرافق المركز رافقه خلالها مدير إدارة اللوازم والتزويد في الوزارة ومدير المركز، بهدف الاطلاع على واقع العمل وبحث فرص تحسين أدائه.

و أشار إلى ضرورة تفعيل دور المختبرات المدرسية في ضوء توجه الوزارة للتعليم بالتجريب والمشاريع، ما يحفز الطلبة ويرفع من دافعيتهم للتعلم، ويعزز المفاهيم التعليمية لديهم، مبينا أهمية ربط التعليم النظري بالجانب العملي، والتعلم بالاستكشاف، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون كل ذلك وفق شروط وإجراءات صحية وتحت أشراف المعلم المدرب والمؤهل، لأداء هذا الدور.

وأوعز الدكتور النعيمي بدراسة واقع المختبرات المدرسية ومدى استثمارها، بهدف تطويرها، بالشكل الذي يدعم تعلم الطلبة، من حيث تمكينهم من إجراء التجارب و تنفيذ مشاريع العمل التي تصقل مهاراتهم وتكشف عن مواهبهم، وتنمي توجهاتهم المعرفية.

كما وجه بضرورة متابعة شروط السلامة والصحة المخبرية في مختبرات المدارس، وحصر المواد الخطرة فيها، ومخاطبة الجهات المعنية بهدف إتلافها وفق المعايير المتبعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا إجراء سنوي تتبناه الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة ومعلميهم من مستخدمي هذه المختبرات.

وتجول الدكتور النعيمي في مرافق المركز، داعيا إلى ضرورة استثمار موجوداته من قاعات وأجهزة في عمليات تدريب معلمي التعليم المهني، والعمل على إدامة أعمال الصيانة لمرافقه بما يضمن الحفاظ على هذه الموجودات.

كما تفقد الوزير مستودعات الوزارة الخاصة بالأثاث والتجهيزات، وأوعز بضرورة تفعيل الربط الالكتروني مع مديريات التربية والتعليم والمدارس لرصد حاجاتها إلكترونياً وضمان إدخال اللوازم على النظام.

وأوعز كذلك بضرورة الاسراع في استكمال نظام الإنذار المبكر والحماية للمستودعات وصيانتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201172325169407138

الحكومة تعلن اخر الاجراءات للتعامل مع وباء كورونا

555

الدفاع المدني ينقذ شخصاً تدهورت مركبته في منحدر

11202030213454977135458

إغلاق ثلاثة الآف مطعم بالاردن منذ بدء الجائحة

إرادة ملكية سامية

ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

1120202584910631208250

محكمة أمن الدولة تستمع لشهادة فتى الزرقاء

190566827

إيعاز من التربية بشأن امتحانات الطلبة للفصل الحالي

أخبار متعلقة
1220202165325995560669

توجيه عاجل من وزير التربية بشأن التعليم عن بعد

11202029211836608764253

النعيمي يكرم المدارس الفائزة بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين

1120202512126249807874

وزير التربية يكشف تطورات عودة الطلبة للمدارس

1606243463396

النعيمي يوضح حول إعادة علاوة المعلمين

11202022172545124680670

وزير التربية : الوزارة تواصل استعداداتها لعودة الطلبة الى المدارس

11202014233846333327262

وزير التربية يوضح حول موعد امتحان الدورة التكميلية للتوجيهي