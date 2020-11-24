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الثلاثاء، 24-11-2020 09:23 م

النعيمي يوضح حول إعادة علاوة المعلمين

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان إعادة صرف الزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35 ) لسنة 2020، بداية العام المقبل، تعكس التزاما حكوميا بصرف هذه الزيادات وغيرها من العلاوات الاضافية المعتمدة والمقررة للموظفين وضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.
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واكد الدكتور النعيمي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء وتضمن اعادة صرف هذه العلاوات والزيادات المقررة، يأتي رغم الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا، وما فرضته من ظروف استثنائية وما نتج عنها من تبعات اقتصادية كبيرة.

وقال، ان هذه العلاوات والزيادات ستسهم بلا شك في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومساعدتهم في ظل الظروف الراهنة.

وجدد وزير التربية والتعليم تقدير الوزارة للمعلمين وعطائهم، وحرصها على تحسين مستواهم المعيشي والمهني، مشيدا بالجهود التي يبذلونها في مواصلة تعليم طلبتهم عن بعد جراء تعليق دوام المدارس بسبب جائحة كورونا.

ولاقى بلاغ رئيس الوزراء وما تضمنه من توجيهات، استحسان وترحيب العديد من الاوساط النقابية والشعبية، بما فيها المعلمون الذين تقبلوا قرار وقف العلاوة تعبيرا منهم عن الوقوف الى جانب الوطن وفي صفه ودعما للجهود الحكومية المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.

 




 

 


 

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