النعيمي يكرم المدارس الفائزة بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين

الوكيل الاخباري -

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كرّم وزير التربية والتعليم/ رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور تيسير النعيمي، مدرستي المدينة الوردية الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البتراء، وقصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، الفائزتين بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين في دورتها الأولى والموجهة للمدارس المنتسبة لليونسكو في مجموعة من الدول العربية.وأعرب الدكتور النعيمي خلال التكريم الذي نظمته الوزارة، اليوم الأربعاء في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، عن شكره للطالبات والمنسقتين ومديرتي المدرستين وزميلاتهن المعلمات، واللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، ولجميع الطالبات على جهودهن المتميزة وإبداعهن وحرصهن رغم هذه الظروف الصعبة على المشاركة والإبداع، وحصولهن على جائزة التميز في المسابقة التي نظمها المكتب الإقليمي لحماية التراث في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.واكد أن هذا "الأمر هو ديدن الأردنيين على الدوام يقبلون التحدي ويبرهنون أن هذا الوطن بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه المخلص قادر على صنع المعجزات رغم التحديات". وأشار، خلال التكريم الذي حضره أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة وأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام أيوب، إلى أهمية الاهتمام بالجوانب الثقافية والفنية وصقل مهارات أبنائنا الطلبة في هذا الجانب، مبيناً أن الأردن يزخر بتراث مادي فيما يتعلق بالآثار، وغير مادي تتوارثه الأجيال ويحمل قيما سامية كالتسامح والفخر والنخوة والعزة والاعتدال.وأبدى اعتزازه بمثل هذه الإبداعات التي تعبر بحق عن قدرة منظومتنا التعليمية على تحدي الظروف الصعبة والحرص على متابعة العمل التعليمي والإبداعي واستثمار ما توفر من إمكانات.من جانبها، أشارت أمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم أن الجائزة التي نظمها المكتب الإقليمي لدراسات حفظ وترميم التراث الثقافي (ايكروم-الشارقة) تهدف إلى رفع مستوى الاهتمام بالتراث المادي واللامادي، والعادات والتقاليد من أجل التعريف بها وتسليط الضوء عليها للأجيال الناشئة، إضافة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة العربية، حيث تضمنت المسابقة فئات الرسم، والرقص الشعبي والفلكلوري، والتصوير الفوتوغرافي، والفيلم الدعائي.يذكر أن مدرسة المدينة الوردية الأساسية، ممثلة بالطالبة دانيا العمارات قد فازت في المسابقة عن فئة الفيلم الدعائي لمدينة البتراء/ جائزة الامتياز، فيما فازت مدرسة قصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة، ومثلتها مجموعة من الطالبات/ السامر الأردني) عن فئة الرقص الشعبي والفلكلوري/ جائزة الامتياز.