الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ثلاثينية بين لقمة عيش أبنائها وتراكم الأعباء المادية

الخيطان ينعى وزير النقل الأسبق الطراونة

الصحة العالمية: توفير لقاحات كورونا في هذا الموعد

إندونيسيا: 118 وفاة و5533 إصابة بكورونا

ارتفاع اسعار الذهب محليا

توصية للحكومة بتأجيل أقساط قروض

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان صادر عن وزارة الصحة

الحكومة تتابع وفاة سيدة اردنية في حادث اليم بالكويت

الأربعاء، 02-12-2020 04:50 م

النعيمي يكرم المدارس الفائزة بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين

11202029211836608764253


الوكيل الاخباري - كرّم وزير التربية والتعليم/ رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور تيسير النعيمي، مدرستي المدينة الوردية الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البتراء، وقصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، الفائزتين بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين في دورتها الأولى والموجهة للمدارس المنتسبة لليونسكو في مجموعة من الدول العربية.
اضافة اعلان

وأعرب الدكتور النعيمي خلال التكريم الذي نظمته الوزارة، اليوم الأربعاء في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، عن شكره للطالبات والمنسقتين ومديرتي المدرستين وزميلاتهن المعلمات، واللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، ولجميع الطالبات على جهودهن المتميزة وإبداعهن وحرصهن رغم هذه الظروف الصعبة على المشاركة والإبداع، وحصولهن على جائزة التميز في المسابقة التي نظمها المكتب الإقليمي لحماية التراث في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واكد أن هذا "الأمر هو ديدن الأردنيين على الدوام يقبلون التحدي ويبرهنون أن هذا الوطن بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه المخلص قادر على صنع المعجزات رغم التحديات". وأشار، خلال التكريم الذي حضره أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة وأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام أيوب، إلى أهمية الاهتمام بالجوانب الثقافية والفنية وصقل مهارات أبنائنا الطلبة في هذا الجانب، مبيناً أن الأردن يزخر بتراث مادي فيما يتعلق بالآثار، وغير مادي تتوارثه الأجيال ويحمل قيما سامية كالتسامح والفخر والنخوة والعزة والاعتدال.

وأبدى اعتزازه بمثل هذه الإبداعات التي تعبر بحق عن قدرة منظومتنا التعليمية على تحدي الظروف الصعبة والحرص على متابعة العمل التعليمي والإبداعي واستثمار ما توفر من إمكانات.

من جانبها، أشارت أمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم أن الجائزة التي نظمها المكتب الإقليمي لدراسات حفظ وترميم التراث الثقافي (ايكروم-الشارقة) تهدف إلى رفع مستوى الاهتمام بالتراث المادي واللامادي، والعادات والتقاليد من أجل التعريف بها وتسليط الضوء عليها للأجيال الناشئة، إضافة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة العربية، حيث تضمنت المسابقة فئات الرسم، والرقص الشعبي والفلكلوري، والتصوير الفوتوغرافي، والفيلم الدعائي.

يذكر أن مدرسة المدينة الوردية الأساسية، ممثلة بالطالبة دانيا العمارات قد فازت في المسابقة عن فئة الفيلم الدعائي لمدينة البتراء/ جائزة الامتياز، فيما فازت مدرسة قصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة، ومثلتها مجموعة من الطالبات/ السامر الأردني) عن فئة الرقص الشعبي والفلكلوري/ جائزة الامتياز.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1606920732155

الخيطان ينعى وزير النقل الأسبق الطراونة

1020201910214874221298

إعلان هام لحملة شهادات الطب العام

4

مبادرة لجمع التبرعات لدعم علاج مرضى السرطان

1

مستشفى الأميرة رحمة يجري 2000 فحص كورونا منذ افتتاحه

11202023201652598484056

رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس جامعة مؤتة

11202018182127208594037

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الأسترالي

أخبار متعلقة
1120202512126249807874

وزير التربية يكشف تطورات عودة الطلبة للمدارس

1606243463396

النعيمي يوضح حول إعادة علاوة المعلمين

11202022172545124680670

وزير التربية : الوزارة تواصل استعداداتها لعودة الطلبة الى المدارس

11202014233846333327262

وزير التربية يوضح حول موعد امتحان الدورة التكميلية للتوجيهي

1

وزير التربية: الأردن انجز انتخابات مثالية في ظروف صعبة

1120204234517943878973

النعيمي والأسرة التربوية ينعون قيمة المختبر أريج عبد الفتاح