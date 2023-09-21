توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية



الوكيل الاخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس أهمية الشراكة الحقيقية مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية من جهة ومع الأصدقاء والشركاء الدوليين المانحين من جهة أخرى.



وافتتح الفراية ، مركز صيانة الآليات والمركبات الحديثة في محافظة الطفيلة، الذي يعد أحد مشاريع برنامج اللامركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي (DAILL)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكلفة بلغت حوالي 500 ألف دولار.



وجاء حفل الافتتاح بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين المهيدات، ومحافظ الطفيلة هاني الشورة، ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن (UNDP).



وقال الفراية، إنه وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، أولت الوزارة التنمية المحلية في المحافظات جلّ الاهتمام، باعتبارها المحور الرئيس في رؤية التحديث الاقتصادية، ووضعت نصب أهدافها الاستراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير البيئة الآمنة للمشاريع الاستثمارية.



وأضاف، إن المشروع جاء لتقليل التحديات المستمرة التي تواجهها بلديات محافظة الطفيلة وإقليم الجنوب بشكل عام لصيانة الآليات والمركبات، وضمن إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وخفض التكاليف وإدارة الموارد بفعالية وهناك اهتمام كبير بزيادة عقد الشراكات بين البلديات والقطاع الخاص.

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