توجيه حكومي لجميع المواطنين بعد ارتفاع الاصابات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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سجل الأردن امس واليوم نسبة إيجابية لفحوصات كورونا تجاوزت 6% بعد أن استقرت لأسابيع في حدود أدنى من 5%.وبحسب الموجز الاعلامي لفيروس كورونا المستجد تم اجراء 26 ألفا و723 فحصا اكتشف من خلالها 1685 اصابة جديدة بالفيروس.ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم