توزيع بروتوكول خاص بعمل الحضانات







الوكيل الإخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، اليوم الاحد، إن الوزارة ستبدأ بتوزيع البروتكول الصحي على الحضانات بعد عملية تعديله؛ للمباشرة بتطبيقه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.



وأضاف المفلح، في تصريحات صحفية أن التعديل الجديد على البروتكول حدد التعليمات المطلوبة من الأهالي عبر ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالاشتراطات الصحية.



وأكد، أنه سيتم رفع نظام الحضانات المنزلية إلى رئاسة الوزراء اليوم الاحد، للسير في عملية قوننة الحضانات المنزلية المنتشرة في المحافظات بأعداد كبيرة، منوها إلى وجود أسس عديدة للحضانة المنزلية من وجودها في الطوابق الأرضية فقط وتوفير بيئة آمنة.



وعن الحملات على المتسولين قال المفلح إنها مستمرة ولن تتوقف، لافتا إلى ان "ما يقلقنا ليس المتسول بل من وراءه، وجمعينا نشاهد الحافلات التي تقلهم".



وأعلن اطلاق حملات للقضاء على ظاهرة المتسول في جميع المحافظات اليوم الاحد، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع وزير العدل بشأن العقوبات الرادعة وفق الأنظمة والقوانين.