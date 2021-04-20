الثلاثاء 20-04-2021
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الثلاثاء، 20-04-2021 09:28 م

توزيع 285 ألف قسيمة شرائية للفقراء عبر ضوابط ومعايير السجل الوطني

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الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إن الوزارة وفي إطار حرصها على تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، قامت بتوزيع 285 ألف قسيمة شرائية على العائلات المحتاجة وفق معايير وضوابط، من بينها توزيع 170 ألف قسيمة عبر السجل الوطني ووزعت من خلال البريد الأردني.

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وبين المفلح، أنه تم توزيع جزء من هذه القسائم في مخيمات اللاجئين وعددها 13 مخيما، إضافة إلى ابناء قطاع غزة، كما تم منح قسائم للحكام الإداريين في المحافظات والألوية والبوادي لتوزيعها على المحتاجين في مناطقهم، وكذلك للنواب لتوزيعها على المواطنين المحتاجين في مناطقهم، على أن يتم تزويد الوزارة بقواعد البيانات لحفظها وتزويد صندوق المعونة بها.

 

المصدر - بترا 

 




 

 


 

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