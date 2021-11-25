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الخميس، 25-11-2021 04:04 م

توزيع 500 طرد غذائي و 400 قسيمة غذائية في الرصيفة

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الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في لواء الرصيفة اليوم الخميس، الملتقى الخيري بمحافظة الزرقاء، الذي نظمه صندوق الزكاة، بالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية في الوزارة.

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وأكد الخلايلة، خلال رعايته انطلاق الملتقى، أن العلم والقدرة ضرورات لصعود منابر المساجد والخطابة بالناس، مشيرا الى أن المنبر مكان توجيه للناس ويجب أن يكون خطيبه على علم بالدين وقادرا على إيصال رسالة ديننا الإسلامي الحنيف والوسطية للناس ليوجههم إلى الطريق الصحيح.

 

وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة ليكون جميع خطباء المساجد في المملكة ممن يحملون الشهادات العلمية في تخصصات الشريعة الإسلامية والأقدر على إيصال رسالة الإسلام ونشر تعاليم الدين بالشكل الصحيح.


ووجه الخلايلة، خلال اللقاء العاملين في مديرية أوقاف الرصيفة إلى متابعة أوضاع المساجد والعمل على توفير كل ما تحتاجه وتنفيذ صيانة دورية لجميع مرافقها، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك شددت على تواجدنا بين أهلنا وإخواننا في جميع محافظات المملكة، والسعي لتقديم كل ما يلزم وفقا للإمكانيات المتاحة.

 

وأضاف، ان صندوق الزكاة يقوم على توسعة برنامج المشاريع الإنتاجية التي يقدمها للشباب القادر على العمل، ونقل الأسر المحتاجة من تلقي المعونة إلى الإنتاج لتصبح منتجة وقادرة على سد حاجاتها دون اللجوء إلى المعونة والمساعدة.


وأعلن الخلايلة عن توزيع 500 طرد غذائي و 400 قسيمة غذائية تصرف من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، إضافة إلى تقديم مساعدات لخمسين يتيما وخمسين طالبا جامعيا قيمة كل مساعدة مئة دينار، إضافة إلى تسليم مشروع انتاجي في اللواء وترميم 4 منازل.


من جهته، أكد متصرف لواء الرصيفة محيي الدين العدوان أن نشاطات وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة تساهم بشكل كبير في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة في اللواء.


وحضر اللقاء مدير عام صندوق الزكاة عبد سميرات، ومدير أوقاف الرصيفة محمد فوزي وعدد من شيوخ ووجهاء اللواء.

 




 

 


 

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