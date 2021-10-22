توضيح بشأن صرف دعم الخبز

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وصل موقع الوكيل الاخباري العديد من التساؤلات حول استمرار الحكومة بصرف دعم الخبز للمواطنين خلال هذا العام والاعوام القادمة .



ورداً على هذه التساؤلات ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري فقد انتهى في العام 2020 العمل بقرارِ صرف دعم الخبز الذي حددتها الحكومة في ثلاثِ سنوات وهذا ما أثبتتهُ الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 حيث تولت دائرةُ ضريبةِ الدخل والمبيعات صرفَ الدعم في أول سنتين ثم صندوقُ المعونة الوطنية .

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