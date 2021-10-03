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الأحد، 03-10-2021 08:43 م

المعايطة: الحكومة ستتعامل بحيادية مع مخرجات اللجنة الملكية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الأحد، إن الحكومة ستتعامل بحيادية وإيجابية مع توصيات ونتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تسلمها الأحد الملك عبدالله الثاني.

وأوضح المعايطة عبر برنامج "صوت المملكة" الذي تبثه قناة المملكة، أن العمل سيكون من خلال الناحية القانونية والدستورية وملاءمة البنود من ناحية الصياغة التشريعية للدستور والقوانين السائدة، مشيراً إلى ان الحكومة لن تقوم بتغيير أي شيء ومجلس النواب هو صاحب القرار، وتمنى على المجلس أن يتعامل معها بإيجابية وإقرارها.

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