توضيح حكومي بشأن أقساط المدارس الخاصة

الوكيل الإخباري - خاص قال المستشار القانوني ، والناطــق الإعلامـي باسم المؤسســة العامة للضمان الاجتماعــي ، شامان المجالي، إن عدد المدارس التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة (15%) على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 وصل إلى (167) مقابل استفادتها من برنامج استدامة.

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وأضاف المجالي لـ "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أن نحو (60) ألف طالب وطالبة لغاية الآن سيستفيدون من هذا الخصم.



وأشار إلى أنه في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.

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