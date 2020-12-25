الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 08:46 م

توضيح حكومي حول زيادات وعلاوات الموظفين

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد،الجمعة،لبرنامج ستون دقيقة الذي يبث على التلفزيون الأردني، ان الحكومة ملتزمة بإعادة الزيادات المقرّرة على علاوات موظفي القطاع العام اعتباراً من بداية العام المقبل.
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وبين العايد ان الحكومة عيّنت أكثر من 2500 طبيب وممرّض لرفد المستشفيات بالكوادر الطبية اللازمة.

وقال ان الحكومة جاءت في ظرف استثنائي، وهو ما تطلّب منها أن تكون حكومة مهمات.

وأكد العايد ان الحكومة جاهزة لتقديم البيان الوزاري لمجلس النواب وسيكون خلال الأسبوع الأول من العام المقبل.

 




 

 


 

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