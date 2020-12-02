إيعاز عاجل من وزير المياه

الوكيل الإخباري - قام وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان يوم الثلاثاء الموافق ١/١٢/٢٠٢٠ يرافقه أمين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات ومدير إدارة الأزمات والسيطرة ابراهيم عباده ومدير قضاء الأزرق على الجمعاني بزيارة الى موقع بئر القطافيات على إثر ورود شكوى من احد ممثلي المزارعين في قضاء الازرق خلال اليومين الماضيين تفيد بمعاناة أصحاب ومربي المواشي في منطقة القطافيات بسبب تعطل البئر وانخفاض مستوى إنتاجيته خاصة وأن البئر مخصص لتلبية احتياجات مربي الثروة الحيوانية لغايات الاستعمالات الشخصية وكذلك لسقاية الثروة الحيوانية في هذه المنطقة والمناطق المحاذية.

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وقد أوعز الوزير سعيدان بحسب بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، فور ورود هذه الملاحظة بتعطل البئر وانخفاض كمية المياه المستخرجة كونها لا تكفي حاجة مربي الماشية في تلك المنطقة الصحراوية الخالية، بسرعة تجهيز كافة المستلزمات اللازمة واجراء الصيانة العاجلة واصلاح هذا البئر من قبل الكوادر الفنية وفريق صيانة الآبار.



وأشرف الوزير في موقع البئر الذي يقع على بعد ٩٠ كيلو متر من بلدة الازرق في عمق الصحراء الشرقية وعلى بعد ١٠ كيلو مترات من الحدود السعودية على عملية الاصلاح واستكمال اعادة التشغيل من قبل الفرق الفنية التي قامت بعملية اصلاح واعادة تشغيل البئر بوقت قياسي لتحقيق متطلبات واحتياجات مربي الماشية في هذه المنطقة.



وخلال لقائه عدد من الاهالي في موقع البئر أكد وزير المياه والري بان هذه الجهود التي ستتواصل في جميع المناطق والمواقع تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة وما جاء فيها من توجيهات ملكية التي تدعونا بان لا نتوانى بأن نصل الى اي مكان في وطننا الغالي لتقديم خدمات التزويد المائي لكل مكان ينبض بالحياة و الوجود الانساني و ذلك انفاذا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظة الله في كتاب التكليف السامي لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة بخصوص دعم القطاع الزراعي.



كما واوعز الوزير للمعنيين بقطاع المياه بضرورة وضع آلية عمل تضمن استدامة عمل الآبار الصحراوية وتأمين كافة المستلزمات اللوجستية للكوادر الفنية العاملة عليها لتكون بيئة عمل آمنة تحقق مستوى الحياة الكريمة لتمكينهم من القيام بالواجبات بمهنية ومسؤولية.



وبعد انجاز الفرق الفنية العاملة كافة الاجراءات وتشغيل البئر أعرب الدكتور سعيدان عن شكره للكوادر الفنية على سرعة انجاز الاعمال المطلوبة بحرفية عالية مطالبا إياهم بالسير نحو نهج التميز لرفع كفاءة قطاع المياه كما عبر عن شكره الجزيل لمدير قضاء الازرق والى كوادر شرطة البادية الذين كان لهم دوراً مميزاً خلال هذه الجولة سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الاردن بقيادته الهاشمية المظفرة .



