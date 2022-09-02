توضيح حكومي حول صفحات تقدم الدعم النقدي للمواطنين

الوكيل الإخباري - حذر صندوق المعونة الوطنية، من وجود صفحات مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب تقوم بالتحايل على المواطنين.

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وقال مدير عام الصندوق بالوكالة الدكتور برق الضمور إن المحتالين يرسلون رسائل لبعض المواطنين بضرورة فتح محفظة إلكترونية وإيداع مبلغ مالي فيها ليتم تحويل الدعم النقدي لهم، فيما تقوم صفحة مزورة بنشر رقم هاتف تدعي فيه أن الصندوق سيتواصل معهم بعد اتصالهم بالرقم.



ودعا الضمور، المواطنين إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي أو صفحتها على فيسبوك ذات العلامة الزرقاء أو تويتر، على الروابط (https://twitter.com/NAFGOV_JO) و (https://facebook.com/naf.gov.jo).

وأكد أن الصندوق سيلاحق ناشري هذه الصفحات المزورة من خلال الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.