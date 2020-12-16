الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 16-12-2020 10:29 م

توضيح حول تخفيف الاجراءات والحظر بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة ان الوضع الوبائي يسير نحو الثبات وهناك انحناء بالمنحنى الوبائي خلال الثلاث أيام الأخيرة من ناحية عدد الاصابات والوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية التي عادت إلى 12,5% خلال اليومين الأخيرين ، وإذا استمر الانحناء خلال الفترة المقبلة فسنعلن أننا وصلنا الذروة في الأسبوع (46) أي قبل 6 أسابيع.
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ولفت في تصريحات صحفية  أنه من المبكر الحديث عن رفع الاجراءات أو تخفيفها، سيما وأننا نعيش حياة طبيعية ولا يوجد إلا بعض القطاعات متوقفة عن النشاطات أو مغلقة، مشيرا إلى أنه سيتم التفكير العام القادم بالتخفيف إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 




 

 


 

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