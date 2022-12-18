توضيح حول جنازة وبيت عزاء ليث شبيلات



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت عائلة المهندس ليث شبيلات الذي إنتقل إلى رحمته تعالى مساء اليوم الأحد ان الصلاة على المرحوم ستكون في مسجد أبو عيشة في منطقة الدوار السابع بعد صلاة ظهر غدا الاثنين، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة العائلة بمنطقة أم الحيران.



تقبل التعازي للرجال في قاعة عمان الكبرى (المدينة الرياضية) اعتبارا من يوم الاثنين ٢٠٢٢/١٢/١٩ بعد الدفن ويومي الثلاثاء والاربعاء من الساعة العاشرة صباحاً وللنساء في ديوان ال ملحس (الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي) من الساعة ١١ صباحا ولغاية الساعة ٢ بعد الظهر ومن الساعة الرابعة بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساءً .

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ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي اليوم المهندس ليث شبيلات .



وشبيلات من مواليد عمان العام 1942، وكان عضوا في مجلس النواب لدورتين 1984، 1989 عن الدائرة الثالثة في العاصمة.



ويعد الراحل أحد أبرز الشخصيات السياسية في الأردن.