توضيح حول دوام الموظفين وطلبة الجامعات يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع انه لم يتم اتخاذ اية قرارات بشأن دوام طلبة الجامعات والموظفين يوم غد الاثنين بسبب الاحوال الجوية .



بدوره علق وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، مساء اليوم الاحد ، على الاخبار التحذيرية الصادرة من الجهات المختصة حول المنخفض الجوي المتوقع ان تشهده المملكة مساء الليلة ويوم غد الاثنين .



وتمنى المعايطة في تغريدة له على موقع تويتر،على الجهات المختصة اعادة النظر بوقت دوام الطلبة والموظفين ليوم غد دون الانتظار الى ما بعد المنخفض .

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