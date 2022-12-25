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الأحد، 25-12-2022 08:16 م

توضيح حول دوام الموظفين وطلبة الجامعات يوم الاثنين

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع انه لم يتم اتخاذ اية قرارات بشأن دوام طلبة الجامعات والموظفين يوم غد الاثنين بسبب الاحوال الجوية .

بدوره علق وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، مساء اليوم الاحد ، على الاخبار التحذيرية الصادرة من الجهات المختصة حول المنخفض الجوي المتوقع ان تشهده المملكة مساء الليلة ويوم غد الاثنين . 

وتمنى المعايطة في تغريدة له على موقع تويتر،على الجهات المختصة اعادة النظر بوقت دوام الطلبة والموظفين ليوم غد دون الانتظار الى ما بعد المنخفض . 

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